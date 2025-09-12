Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:19, 12 сентября 2025Россия

Пожар на пивзаводе в Москве попал на видео

Очевидец снял на видео пожар на московском пивзаводе
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Очевидец снял на видео пожар на пивзаводе в Москве. Ролик с произошедшим опубликовал Telegram-канал Mash.

ЧП случилось на предприятии «Очаково» на улице Рябиновой. На кадрах виден поднимающийся над строениями темный дым.

По предварительным данным, загорелся электротрансформатор, площадь пожара достигла 40 квадратных метров. Возгорание удалось потушить. Информации о пострадавших, а также о причинах возникновения огня на данный момент нет.

В этот же день стало известно, что в психиатрической больнице Тамбова начался пожар, пять человек пострадали. Из здания эвакуировались около 50 сотрудников и пациентов медицинского учреждения. Специалисты рассматривают несколько причин пожара.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «От Крайнего севера до Черного моря». НАТО проведет военную операцию после инцидента с дронами в Польше

    Россиян предупредили о риске слепоты из-за употребления самогона

    В Раде сравнили «диктатора» Лукашенко с «демократом» Зеленским

    Отдавший пять миллионов рублей мошенникам комик раскрыл подробности обмана

    Бывший дворецкий принцессы Дианы назвал развод Меган Маркл и принца Гарри неизбежным

    Раскрыт следующий флагман Huawei

    Мигранты избили туристов в Европе и натравили на них собаку со словами «свободу Палестине»

    Чемпиона Европы по боксу застрелили в его квартире в российском городе

    Пожар на пивзаводе в Москве попал на видео

    Польша раскрыла нюансы инцидента с дронами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости