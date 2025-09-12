Пожар на пивзаводе в Москве попал на видео

Очевидец снял на видео пожар на пивзаводе в Москве. Ролик с произошедшим опубликовал Telegram-канал Mash.

ЧП случилось на предприятии «Очаково» на улице Рябиновой. На кадрах виден поднимающийся над строениями темный дым.

По предварительным данным, загорелся электротрансформатор, площадь пожара достигла 40 квадратных метров. Возгорание удалось потушить. Информации о пострадавших, а также о причинах возникновения огня на данный момент нет.

