В российской психбольнице начался пожар

В Тамбове загорелась психиатрическая больница, пять человек пострадали

В психиатрической больнице Тамбова начался пожар, пять человек пострадали. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, пожар в психбольнице на Московской улице начался около полуночи. Из здания эвакуировались около 50 сотрудников и пациентов медицинского учреждения. Пострадавших, среди которые двое находятся в критическом состоянии, увезли в больницы с ожогами.

Специалисты рассматривают несколько причин пожара — версия, согласно которой пациенты сами могли поджечь палату и спровоцировать пожар, не исключается. Возгорание уже ликвидировали.

