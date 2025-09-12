Россия
09:31, 12 сентября 2025Россия

В российской психбольнице начался пожар

В Тамбове загорелась психиатрическая больница, пять человек пострадали
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В психиатрической больнице Тамбова начался пожар, пять человек пострадали. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, пожар в психбольнице на Московской улице начался около полуночи. Из здания эвакуировались около 50 сотрудников и пациентов медицинского учреждения. Пострадавших, среди которые двое находятся в критическом состоянии, увезли в больницы с ожогами.

Специалисты рассматривают несколько причин пожара — версия, согласно которой пациенты сами могли поджечь палату и спровоцировать пожар, не исключается. Возгорание уже ликвидировали.

Ранее в Иркутске пациент психбольницы напал на медсестру, выломал дверь и сбежал из-за тоски по родным. Беглеца нашли спустя три часа и вернули в палату.

