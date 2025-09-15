Солдат ВСУ Петраков: Латиноамериканские наемники расторгают контракты с ВСУ

Большое количество латиноамериканских наемников уже расторгли контракты с Вооруженными силами Украины (ВСУ) из-за поголовной отправки на фронт и больших потерь. Об этом рассказал пленный военнослужащий 203-го батальона 108-й отдельной бригады территориальной обороны Украины Алексей Петраков, передает ТАСС.

По его словам, изначально наемники романтизировали войну и поэтому оказались не готовы к обстрелам. Он добавил, что иностранцев удивило количество потерь среди наемников, из-за чего они начали разрывать контракты еще до переброски в батальон. Петраков также рассказал, что некоторые латиноамериканцы знают русский язык, но скрывают это, так как таких в первую очередь отправляют на передовую.

Ранее военнослужащий Александр Федотов из 3-й отдельной штурмовой бригады «Азов» (батальон запрещен в РФ и признан террористической организацией) рассказал, что девушки охотно присоединяются к ВСУ, но не отправляются на передовую, а выполняют роль «тыловых жен». Он добавил, что колумбийских наемников в ВСУ воспринимают не как солдат, а как помощников в строительстве укреплений.