В России раскритиковали законопроект о родительском участии в управлении школами

«Союз отцов» счел утопичным проект о родительском участии в управлении школами

Член президиума «Союза отцов» Павел Склянчук раскритиковал законопроект о родительском участии в управлении школами. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который дает матерям и отцам право отстаивать интересы своих детей через родительские собрания. Документ законодательно закрепляет понятие «родительское собрание», утверждая его как коллегиальный орган управления общеобразовательной организацией.

Склянчук считает, что подобная система будет неэффективной на практике и является утопичной. Он также пояснил, что один законопроект не может урегулировать все конфликтные ситуации, которые могут возникнуть.

«Есть и непослушные ученики, и неадекватные родители. Вот сколько в интернете шуток про родительские чаты. Теперь представьте на минутку, что эти родительские чаты у нас перейдут еще в это "родительское собрание". Они будут качать права и говорить: "Мы тут имеем право, вы нам должны все это обеспечить"», — заявил он.

