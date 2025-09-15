Минпросвещения поспорило с СПЧ о нагрузке для школьников в России

Министерство просвещения России поспорило с подсчетами президентского Совета по правам человека (СПЧ), который утверждал, что нагрузка для школьников местами превышает максимальную продолжительность рабочей недели у взрослого человека. Свою позицию образовательное ведомство пояснило «Ведомостям».

В докладе СПЧ «Нагрузка на школьников: проблемы и решения» говорилось, что с 5-го класса нагрузка у школьников может составлять 44 часа в неделю, что превышает продолжительность рабочей недели. В 10-м и 11-м классах нагрузка возрастает до 55,6 часов, что в 1,4 раза больше продолжительности рабочей недели. В обозначенное время авторы доклада в том числе включали внеурочную деятельность и выполнение домашнего задания. Они приравняли академические часы (45 минут) к астрономическим (60 минут) и, обосновывая это, сослались на исследования о производительности труда.

Как указали в Минпросвещения, объем максимальной допустимой учебной нагрузки для 5-6 классов составляет 30 часов, для 7-11-х классов — 35 часов. План внеурочной деятельности, в свою очередь, разрабатывают и утверждают образовательные учреждения самостоятельно.

«При этом если школа, например, предлагает музыкальный курс внеурочной деятельности, а ребенок уже ходит в музыкальную школу, то он всегда может отказаться от иных музыкальных внеурочных занятий», — пояснили в министерстве.

Там назвали некорректными подсчеты СПЧ и указали, что внеурочные занятия отличаются от обычных уроков. Они могут представлять собой походы в музеи, участие в спортивных секциях или театральных постановках.

Ранее Минпросвещения установило единое время, которое необходимо для изучения каждого предмета в школах России. Ведомство подготовило для образовательных учреждений около 30 вариантов расписаний, которые школы могут использовать как пример. Кроме того, представленные варианты можно адаптировать под конкретные условия школ.