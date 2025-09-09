Минпросвещения установило единое время для изучения каждого предмета в школах России

Минпросвещения установило единое время для изучения каждого предмета в школах РФ

Минпросвещения установило единое время, которое необходимо для изучения каждого предмета в школах России. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, его цитирует РИА Новости.

Ведомство, как указывается, подготовило для образовательных учреждений около 30 вариантов расписаний, которые школы могут использовать как пример. Кроме того, представленные варианты можно адаптировать под конкретные условия школ.

Согласно утвержденным нормам, на изучение истории в 10 и 11 классах рекомендуется выделять 136 часов, то есть два часа в неделю. 18 уроков в 10-м классе, помимо этого, должно быть проведено на тему Великой Отечественной войны. В частности, отдельные занятия должны быть выделены на темы вроде Сталинградской и Курской битв.

Ранее Минпросвещения определило допустимую учебную нагрузку для российских школьников с 1 по 9 классы. Количество часов зависит от образовательного плана, принятого в учебном заведении. В первом полугодии школьники будут учиться не более восьми недель, во втором полугодии не более десяти для первых классов и не более 11 со второго по девятый.