Минпросвещения ограничило нагрузку на школьников

Минпросвещения определило допустимую учебную нагрузку для школьников

Минпросвещения определило допустимую учебную нагрузку для российских школьников с 1 по 9 класс, передает РИА Новости.

С 1 сентября норма часов для первых классов ограничивается рамками от 620 до 653 часов, со второго по четвертый — от 782 до 884 часов, в пятом от 986 до 1088 часов, в шестом от 1020 до 1122 часов, в седьмом от 1088 до 1190 часов, в восьмом и девятом от 1122 до 1224 часов в год.

Количество часов зависит от образовательного плана, принятого в учебном заведении. В первом полугодии школьники будут учиться не более восьми недель, во втором полугодии не более десяти для первых классов и не более 11 со второго по девятый.

Ранее Минпросвещения разработало рекомендации по оптимизации нагрузки на школьников с 1 по 11 класс. Всего разработаны пять вариантов расписаний для учеников с 1 по 4 класс, шесть вариантов для школьников с 5 по 9 класс и 19 вариантов для 10 и 11 классов. В каждом из них предусмотрено проведение занятий из цикла «Разговоры о важном».

