Госдума одобрила проект о льготном поступлении в вуз пасынкам бойцов СВО

ГД одобрила проект о льготном поступлении в вуз пасынкам и падчерицам бойцов СВО

Госдума одобрила законопроект о льготном поступлении в вуз пасынкам и падчерицам участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

Документ был принят в первом чтении. Законопроект предлагает внести изменения в статью 71 закона «Об образовании в Российской Федерации».

На данный момент право на льготное поступление в вузы имеют бойцы СВО и их дети. Авторы инициативы предлагают расширить перечень, добавив в него пасынков и падчериц участников спецоперации. В пояснительной записке отмечается, что действующие нормы не учитывают ситуацию, при которой мать ребенка воспитывает его вместе с отчимом.

Ранее депутаты Госдумы направили премьер-министру Михаилу Мишустину обращение о новых льготах для участников спецоперации. Речь идет о дополнительных 15 рабочих днях ежегодного оплачиваемого отпуска. На сегодняшний день ветераны боевых действий, работающие по трудовому договору, имеют право на 28 календарных дней отпуска, как и все другие работники.