В России захотели ввести новые льготы для ветеранов СВО

В ГД захотели предоставлять дополнительные дни отпуска ветеранам боевых действий

В России захотели ввести новые льготы для участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Обращение о предоставлении ветеранам боевых действий дополнительных дней отпуска депутаты Госдумы направили премьер-министру Михаилу Мишустину, пишет РИА Новости.

Речь идет о дополнительных 15 рабочих днях ежегодного оплачиваемого отпуска. На сегодняшний день ветераны боевых действий, работающие по трудовому договору, имеют право на 28 календарных дней отпуска, как и все другие работники.

При этом они после военной службы сталкиваются с посттравматическими расстройствами, сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушением функций опорно-двигательного аппарата и психоэмоциональным истощением, и нуждаются в дополнительных днях отпуска, следует из пояснительной записки.

«Многим нужна психологическая помощь для решения проблемы психоэмоционального выгорания, и для восстановления здоровья обычного 28-дневного отпуска им недостаточно», — считает один из авторов законопроекта Сергей Миронов.

Ранее Совфед одобрил закон о дополнительном отпуске для родственников раненых участников СВО, который нужен им для ухода за близкими.