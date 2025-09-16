Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:45, 16 сентября 2025Мир

Медики раскрыли первое число погибших в Газе при ударах ЦАХАЛ

WAFA: Более 60 человек погибли в секторе Газа в ходе операции ЦАХАЛ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Mahmoud Issa / Reuters

Более 60 человек погибли в секторе Газа при ударах Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), нанесенных в ходе военной операции на территории анклава. Такое число раскрыло агентство WAFA со ссылкой на медиков.

Число пострадавших неизвестно. Агентство уточняет, что в ходе операции ЦАХАЛ ущерб был нанесен нескольким жилым домам, а также самой высокой башне города Газа.

Ранее портал Axios сообщил о начале операции ЦАХАЛ, целью которой является полная оккупация города Газа. В Иерусалиме протестующие против этого решения разбили палаточный лагерь у резиденции премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Позднее появилась информация, что Армия обороны Израиля нанесла 37 ударов по Газе за 20 минут операции. В серии ударов принимали участие в том числе вертолеты. Один из взрывов попал на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Над правительственными зданиями Польши сбили дрон. Задержаны два гражданина Белоруссии

    Ортопед предупредил о риске раннего артроза у зумеров

    Простая привычка смогла защитить десны от воспаления

    После серии взрывов в российском городе заметили военный вертолет

    Вильфанд заявил об отсутствии дыр в озоновом слое

    Названо количество пострадавших при израильском авиаударе по дому в Газе

    В Австрии назвали главу ЕК бюрократическим аппаратчиком

    Люксембург захотел признать Палестину

    Семиметровый крокодил и леопард разорвали и съели древнего человека

    В России назвали условия встречи Путина, Трампа и Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости