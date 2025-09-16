Медики раскрыли первое число погибших в Газе при ударах ЦАХАЛ

WAFA: Более 60 человек погибли в секторе Газа в ходе операции ЦАХАЛ

Более 60 человек погибли в секторе Газа при ударах Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), нанесенных в ходе военной операции на территории анклава. Такое число раскрыло агентство WAFA со ссылкой на медиков.

Число пострадавших неизвестно. Агентство уточняет, что в ходе операции ЦАХАЛ ущерб был нанесен нескольким жилым домам, а также самой высокой башне города Газа.

Ранее портал Axios сообщил о начале операции ЦАХАЛ, целью которой является полная оккупация города Газа. В Иерусалиме протестующие против этого решения разбили палаточный лагерь у резиденции премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Позднее появилась информация, что Армия обороны Израиля нанесла 37 ударов по Газе за 20 минут операции. В серии ударов принимали участие в том числе вертолеты. Один из взрывов попал на видео.