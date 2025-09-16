Стало известно о начале наступления ЦАХАЛ на Газу

Axios: Израиль начал наступление на Газу с целью оккупации

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наступление на город Газа с целью его оккупации. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на израильских официальных лиц.

«Израильские военные начали наземное наступление в понедельник (15 сентября), чтобы оккупировать город Газа», — говорится в публикации.

Подчеркивается, что госсекретарь США Марко Рубио поддержал операцию Израиля, но призвал завершить ее как можно быстрее.

9 сентября армия обороны Израиля нанесла удар по руководству ХАМАС в Дохе. В ЦАХАЛ также заверили, что перед нанесением удара по столице Катара израильские военные приняли меры для минимизации ущерба гражданскому населению.