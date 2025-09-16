Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:48, 16 сентября 2025Мир

Стало известно о начале наступления ЦАХАЛ на Газу

Axios: Израиль начал наступление на Газу с целью оккупации
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наступление на город Газа с целью его оккупации. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на израильских официальных лиц.

«Израильские военные начали наземное наступление в понедельник (15 сентября), чтобы оккупировать город Газа», — говорится в публикации.

Подчеркивается, что госсекретарь США Марко Рубио поддержал операцию Израиля, но призвал завершить ее как можно быстрее.

9 сентября армия обороны Израиля нанесла удар по руководству ХАМАС в Дохе. В ЦАХАЛ также заверили, что перед нанесением удара по столице Катара израильские военные приняли меры для минимизации ущерба гражданскому населению.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о начале наступления ЦАХАЛ на Газу

    Сотрудница тюрьмы попалась на сексе с заключенным

    Трамп обсудит с председателем КНР условия сделки по TikTok

    Россияне стали чаще интересоваться коммуналками

    Трамп опроверг заявление Нетаньяху об ударе по Дохе

    Сербия отказалась вводить визы для россиян

    США продадут Бельгии и Норвегии авиабомбы

    Дочь Майкла Джексона оголила грудь на публике

    В Раде заявили о дефиците горючего у ВСУ после российских атак по НПЗ

    Трамп сообщил о ликвидации членов наркокартеля из Венесуэлы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости