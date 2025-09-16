Мир
Появилось видео ударов ЦАХАЛ по Газе

Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Отмечается, что удары связаны с масштабным наступлением ЦАХАЛ. На территории всего сектора Газа звучат мощные взрывы.

Ранее портал Axios сообщил о начале операции ЦАХАЛ, целью которой является полная оккупация города Газа.

Позднее появилась информация, что Армия обороны Израиля нанесла 37 ударов по Газе за 20 минут операции. В серии ударов принимали участие в том числе вертолеты.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил премьер-министру Израиль Биньямину Нетаньяху, что правительство Соединенных Штатов поддерживает операцию в городе Газа, но хочет быстрой ее реализации.

