Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:28, 16 сентября 2025Мир

Рубио заявил о поддержке США операции в Газе

Axios: Рубио заявил, что правительство США поддерживает операцию в Газе
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио заявил премьер-министру Израиль Биньямину Нетаньяху, что правительство Соединенных Штатов поддерживает операцию в городе Газа. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на израильских официальных лиц.

«Рубио заявил Нетаньяху, что администрация Трампа поддерживает наземную операцию, но хочет ее быстрой реализации», — сообщил портал.

Ранее Axios сообщил о начале операции ЦАХАЛ, целью которой является полная оккупация города Газа.

Позднее появилась информация, что Армия обороны Израиля нанесла 37 ударов по Газе за 20 минут операции. В серии ударов принимали участие в том числе вертолеты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о начале наступления ЦАХАЛ на Газу

    В Подмосковье арестовали предпринимателя по делу об убийстве экс-депутата Рады

    Мужчина посмотрел запись с камеры наблюдения у дома и узнал причину разрушенного забора

    Рубио заявил о поддержке США операции в Газе

    Обнаруживающий дроны «Булат» получил новые возможности

    ЦАХАЛ нанесла серию ударов по Газе

    В США заявили о действиях Трампа ради завершения конфликта на Украине

    Сотрудница тюрьмы попалась на сексе с заключенным

    Трамп обсудит с председателем КНР условия сделки по TikTok

    Россияне стали чаще интересоваться коммуналками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости