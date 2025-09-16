Рубио заявил о поддержке США операции в Газе

Axios: Рубио заявил, что правительство США поддерживает операцию в Газе

Госсекретарь США Марко Рубио заявил премьер-министру Израиль Биньямину Нетаньяху, что правительство Соединенных Штатов поддерживает операцию в городе Газа. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на израильских официальных лиц.

«Рубио заявил Нетаньяху, что администрация Трампа поддерживает наземную операцию, но хочет ее быстрой реализации», — сообщил портал.

Ранее Axios сообщил о начале операции ЦАХАЛ, целью которой является полная оккупация города Газа.

Позднее появилась информация, что Армия обороны Израиля нанесла 37 ударов по Газе за 20 минут операции. В серии ударов принимали участие в том числе вертолеты.