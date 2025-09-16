Нетаньяху сделал резкое заявление о принадлежности Иерусалима

Нетаньяху: Иерусалим принадлежит и всегда будет принадлежать Израилю

Иерусалим принадлежит и всегда будет принадлежать Израилю. Об этом в ходе визита в город заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, передает The Times of Israel.

Издание отмечает, что слова израильского премьера были обращены к турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, намекнувшему в 2020 году на принадлежность Иерусалима Турции из-за его прошлого в составе Османской империи.

«Это наш город, господин Эрдоган. Это не ваш город, это наш город. Он всегда будет нашим городом. Он больше не будет разделен», — сказал Нетаньяху.

Премьер Израиля также выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за признание Иерусалима столицей еврейского государства и перенос в город посольства Соединенных Штатов. Он добавил, что аналогичное решение следовало бы принять всем мировым лидерам.

Ранее МИД Израиля призвал распустить комиссию ООН, представившую доклад о проводимом Израилем геноциде в секторе Газа. Как указали в дипведомстве, опубликованный доклад основан на лжи.