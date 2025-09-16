Появились кадры удара по газораспределительной станции в Сумской области

Операторы «Рубикона» ударили по газораспределительной станции в Сумской области

Операторы центра «Рубикон» нанесли удар по газораспределительной станции в Сумской области. Видео публикует Telegram-канал Министерства обороны России.

«Боевые расчеты FPV-дронов самолетного типа из состава Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон"(...) поразили газораспределительную станцию», — сказано в публикации.

Отмечается, что благодаря этому объекту Вооруженные силы Украины (ВСУ) обеспечивали прием, слив и хранение газа для обеспечения боевых и тыловых подразделений армии.

16 сентября Минобороны заявило о поражении газораспределительной станции в тыловых подразделениях ВСУ. Станцию удалось поразить, несмотря на активное противодействие систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).