Россия
07:40, 16 сентября 2025Россия

Минобороны заявило о поражении газораспределительной станции в тыловых подразделениях ВСУ

Минобороны: ВС России поразили газораспределительную станцию в Сумской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетМинобороны

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Армия России ударила по газораспределительной станции в тыловых подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Объект ВСУ удалось поразить расчетами FPV-дронов самолетного типа из состава Испытательного центра «Рубикон». Газораспределительная станция находилась близ населенного пункта Надьярное, она обеспечивала прием, слив и хранение газа в интересах армии Украины.

Газораспределительную станцию в Сумской области, как подчеркивается, удалось поразить, несмотря на активное противодействие систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Других данных об этом не приводится.

Ранее российские военные уничтожили спецназ Главного управления разведки (ГУР) Украины в Сумской области с помощью беспилотника «Герань-2». Оборонное ведомство опубликовало соответствующие кадры.

