Минобороны показало кадры удара по украинскому спецназу в Сумской области

Российские военные уничтожили спецназ Главного управления разведки (ГУР) Украины в Сумской области с помощью беспилотника «Герань-2». Соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.

На видео, снятом беспилотником, показано здание, в котором находились украинские военные. На последних кадрах это здание уже разрушено, а него влетел дрон.

Ранее Минобороны опубликовало видео удара ракетного комплекса «Искандер» по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Черниговской области. В результате было уничтожено несколько большегрузных автомобилей с техникой и вооружением. Потери ВСУ составили до 20 бойцов.

