18:58, 16 сентября 2025Мир

Путин пообщался с зарубежными представителями на военных учениях

Путин пообщался с зарубежными представителями на учениях «Запад-2025»
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин пообщался с зарубежными представителями на учениях «Запад-2025», которые проводятся совместно с Белоруссией. Об этом сообщает Кремль в официальном Telegram-канале.

«Хочу поблагодарить вас за участие. Надеюсь, это было полезно с профессиональной точки зрения и выставления высокого уровня доверия», — указал глава государства.

В частности, Путин поприветствовал представителей таких стран как Бангладеш, Индия, Иран, Буркина-Фасо, Конго и Мали.

Ранее стало известно, что участие Индии в военных учениях «Запад-2025» в Белоруссии вызвало обеспокоенность на Западе относительно будущего ее отношений с США. Как отметил политолог, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко, недовольство Запада связано с давлением Белого дома на Индию в связи с покупкой российской нефти.

