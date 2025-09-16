Мир
Беспокойство Запада из-за участия Индии в российско-белорусских учениях объяснили

Ткаченко: Участие Индии в учениях «Запад-2025» — это реакция на действия США
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Беспокойство Запада от участия Индии в российско-белорусских учениях «Запад-2025» в беседе с газетой «Взгляд» объяснил политолог, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. По его мнению, это был ответ Нью-Дели на действия США и всего Запада.

Он пояснил, что речь идет о, в том числе, давлении Белого дома на страну в связи с покупкой российской нефти. Кроме того, он напомнил, что Вашингтон начал предпринимать попытки «выровнять торговый баланс» между странами. Для этого США ввели пошлины на товары из Индии, которые в общей сумме сейчас составляют 50 процентов.

Ткаченко добавил, что таким образом США сами подталкивают Индию ближе к России, что видно по последним действиям Нью-Дели: участию в саммите БРИКС в Казани, визиту на саммит ШОС и жесткому ответу на ультиматум отказаться от нефти из РФ.

«Это мощный сигнал о том, что Дели видит Москву в качестве своего военного партнера, союзника», — высказался специалист об участии страны в учениях «Запад-2025», подчеркнув, что западные страны сами потеряли Индию «по своей собственной глупости», изначально считая ее лишь частью британской цивилизации, а не самодостаточным сильным игроком.

О том, что на Западе обеспокоены участием Индии в учениях в Белоруссии, ранее писало издание The Times. В материале указано, что такие действия Нью-Дели «вызывают опасения по поводу будущего развития отношений между США и Индией в сфере безопасности».

Известно, что Индия направила на учения 65 военнослужащих, включая бойцов полка «Кумаон» — одного из старейших и престижнейших подразделений армии.

