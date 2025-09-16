Мир
09:54, 16 сентября 2025Мир

На Западе обеспокоились участием одной страны в учениях в Белоруссии

Аналитик Меркель: Участие Индии в учениях «Запад-2025» вызывает обеспокоенность
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Участие Индии в учениях «Запад-2025» в Белоруссии вызывает обеспокоенность относительно будущего ее отношений с США. Об этом заявил бывший заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дэвид Меркель, передает The Times.

«Активное участие Индии в учениях "Запад" после инцидента с беспилотниками в Польше и охлаждение отношений между Вашингтоном и Нью-Дели вызывает опасения по поводу будущего развития отношений между США и Индией в сфере безопасности», — сказал аналитик.

По его словам, решением направить военнослужащих для участия в учениях в Белоруссии премьер-министр Индии Нарендра Моди продемонстрировал приоритет, который Нью-Дели отдает связям с Москвой в контексте неопределенности его отношений с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее сообщалось, что на учения России и Белоруссии прибыли военные Вооруженных сил США. Наблюдатели приехали из 23 стран, в том числе из государств — членов НАТО.

