Украинская разведка распространила фейк о лишении малых народов России национального языка

Данные СВРУ о лишении малых народов РФ их национального языка оказались фейком

В пятницу, 12 сентября, на сайте Службы внешней разведки Украины (СВРУ) появилась недостоверная информация о том, что российские власти якобы хотят лишить малые народы РФ их национального языка. Для этого, утверждает украинская разведка, с 2026-2027 учебного года предметы «Родной язык» и «Родная литература» исчезнут из списка обязательных в школах и станут факультативными.

На самом деле данное сообщение является фейком и не получило распространения в российских СМИ. 4 августа 2025-го, перед новым учебным годом, Минпросвещения сообщило, что в школах по всей стране сохраняется изучение родных языков (языков народов России). Количество часов по этим предметам также не меняется. Вместе с тем в 1-м классе изменяется форма проведения занятий — 1 час по требованию Роспотребнадзора переводится во внеурочную форму. Она наиболее подходит для первоклассников и не перегружает детей (с 1 сентября 2025 года объем нагрузки в 1-м классе будет составлять от 20 до 21 часа в неделю).

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул, что родные языки являются важной частью культурного наследия, и их изучение должно быть доступно. «Мы подчеркиваем необходимость сохранения и поддержки языкового многообразия в рамках образовательного процесса», — указал он.

Летом 2025 года директор Института родных языков Эсет Бокова сообщила, что в России родные языки изучают более двух миллионов школьников как предмет, более трехсот тысяч детей — во внеурочной деятельности, семьдесят восемь тысяч — в дополнительном образовании и более трехсот пятидесяти тысяч — в дошкольном образовании.

Она подчеркнула, что сохранение культурного наследия и национальной идентичности — одна из главных задач образовательной системы. По словам директора института, из года в год количество изучаемых родных языков растет, особенно показательно это по языкам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока: из 40 языков коренных малочисленных народов РФ в 2023/24 учебном году изучали 20 языков в 16 субъектах страны, в 2024/25 учебном году — 26 языков в 20 регионах.

Закон РФ «О языках народов Российской Федерации» утверждает, что языки народов Российской Федерации являются национальным достоянием государства и находятся под его защитой. Он также гарантирует поддержку и развитие национальных языков.

Внимание сохранению родных языков коренных народов РФ уделяет президент страны Владимир Путин. Так, в 2024 году он поручил помочь Чукотскому автономному округу в подготовке школьных учебников по родным языкам коренных малочисленных народов Севера. Глава государства также указывал, что многообразие культуры — одно из самых больших достояний России. «А многообразие культуры без языка — это уже не полноценная культура, это какие-то осколки культуры», — подчеркнул он, добавив, что Министерство культуры должно проводить самую активную работу для поддержания культуры и языков малых коренных малочисленных народов.

Весной 2025 года правительство утвердило Концепцию устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Отдельный ее раздел посвящен обеспечению доступности образования. Такая работа, в частности, предполагает обеспечение школ в местах проживания коренных народов современным оборудованием и учебниками на их родных языках. Новый вектор работы — поддержка языков малочисленных народов в информационном и цифровом пространстве. Это означает создание раскладок клавиатуры, электронных словарей, онлайн-переводчиков и поисковых систем.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».