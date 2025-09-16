Украинский БПЛА повредил частный дом в российском регионе

Хинштейн: Сбитый БПЛА повредил частный дом в Курске

В результате сбития украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Курске был поврежден частный дом. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«В результате сбития БПЛА над городом поврежден угол частного дома на улице Клюквинской. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал Хинштейн.

Ранее бойцы Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации в майках и тапочках сбили тяжелый беспилотник украинских войск огнем из автоматов. Поражение БПЛА попало на видео.