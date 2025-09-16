Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:38, 16 сентября 2025Россия

Украинский БПЛА повредил частный дом в российском регионе

Хинштейн: Сбитый БПЛА повредил частный дом в Курске
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В результате сбития украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Курске был поврежден частный дом. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«В результате сбития БПЛА над городом поврежден угол частного дома на улице Клюквинской. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал Хинштейн.

Ранее бойцы Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации в майках и тапочках сбили тяжелый беспилотник украинских войск огнем из автоматов. Поражение БПЛА попало на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Над российским регионом сбили 24 беспилотника за час

    Дочь Майкла Джексона оголила грудь на публике

    В Раде заявили о дефиците горючего у ВСУ после российских атак по НПЗ

    Трамп сообщил о ликвидации членов наркокартеля из Венесуэлы

    Украинский БПЛА повредил частный дом в российском регионе

    Родившийся без пениса мальчик «отрастил» его во время церковной службы

    Перечислены модификации самого массового танка ВСУ

    Жительница российского города избила мужчину шваброй и ножом из-за комплимента

    Назван способ избавиться от живота за три недели

    В Раде заявили об ответственности Зеленского за убийство Кирка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости