Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:00, 16 сентября 2025Россия

В аптеки Москвы завезли поддельные презервативы популярной марки

Shot: В аптеки Москвы завезли поддельные презервативы популярной марки
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В аптеки Москвы завезли поддельные презервативы популярной марки. Контрафактные изделия могут повысить риск беременности и заражения инфекцией. Об этом стало известно Telegram-каналу «Shot проверка».

По данным издания, некачественный товар обнаружили в «Сети эконом аптек» и «Мелодии здоровья».

Как выяснил Shot, настоящий производитель презервативов с логотипом Durex — «Рекитт Бенкизер» — по одному из дел обратился в органы, а специалисты начали экспертизу. На упаковках заметили нечеткую полиграфию и разные шрифты.

По решению суда контрафактные товары были изъяты, а продавцам выписали штраф.

Ранее сообщалось, что российские маркетплейсы обвинили в завышении цен.

Власти призвали обязать подобные интернет-площадки раскрывать алгоритмы ценообразования.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Серия взрывов прогремела во Владивостоке рядом с административными зданиями. Над городом заметили военный вертолет

    Замглавы МИД оценил перспективы организации саммита России, США и Украины

    Раскрыт обещанный гонорар вернувшемуся в Россию украинскому пособнику

    «Адмирала Нахимова» вернули на завод

    В российском аэропорту остановили иностранца с сумкой долларов

    Драка в российском городе вызвала международный скандал

    В аптеки Москвы завезли поддельные презервативы популярной марки

    Россия стала главным поставщиком угля для одной страны

    Рогов рассказал об ударах по ВСУ в пригороде Запорожья

    На Западе обеспокоились участием одной страны в учениях в Белоруссии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости