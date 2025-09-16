Shot: В аптеки Москвы завезли поддельные презервативы популярной марки

В аптеки Москвы завезли поддельные презервативы популярной марки. Контрафактные изделия могут повысить риск беременности и заражения инфекцией. Об этом стало известно Telegram-каналу «Shot проверка».

По данным издания, некачественный товар обнаружили в «Сети эконом аптек» и «Мелодии здоровья».

Как выяснил Shot, настоящий производитель презервативов с логотипом Durex — «Рекитт Бенкизер» — по одному из дел обратился в органы, а специалисты начали экспертизу. На упаковках заметили нечеткую полиграфию и разные шрифты.

По решению суда контрафактные товары были изъяты, а продавцам выписали штраф.

Ранее сообщалось, что российские маркетплейсы обвинили в завышении цен.

Власти призвали обязать подобные интернет-площадки раскрывать алгоритмы ценообразования.