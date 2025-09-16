Бывший СССР
Во Львове заявили о русификации города

Депутат Львовского горсовета Мельничук: Город потихонечку русифицируется
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Депутат Львовского городского совета Любомир Мельничук заявил, что город потихоньку русифицируется. Об этом написало издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Мельничук заявил о русификации города во время выступления на заседании городского совета. «Город, который мы называли самым украиноязычным городом, мне кажется, понемногу теряет этот статус и это катастрофически большая проблема», — отметил он.

По мнению депутата, в городе нет программ по защите украинского языка. Он обещал работать над мерами по защите и «усилению» украинского языка во Львове.

Ранее супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена заявила о неприязни украинцев к русскому языку. «Слава Богу, это закончилось. И сейчас тенденция противоположная — без украинского ты ничего не сможешь сделать. Неприятно сейчас говорить на русском», — сказала она.

