Супруга Зеленского заявила о неприязни украинцев к русскому языку

Супруга Зеленского заявила, что на Украине неприятно говорить на русском языке

На Украине неприятно говорить на русском языке. Об этом заявила Елена Зеленская, супруга Владимира Зеленского, чьи слова приводит The Daily Telegraph.

По ее словам, во многих ситуациях якобы виновата русификация на Украине.

«Слава Богу, это закончилось. И сейчас тенденция противоположная — без украинского ты ничего не сможешь сделать. Неприятно сейчас говорить на русском», — пояснила она.

По мнению супруги политика, украинцам важно не говорить на русском языке. Также она отметила, что россияне не могут до конца понять украинский язык, тогда как украинцы полностью понимают русский.

19 июня Верховная Рада приняла во втором чтении закон о дошкольном образовании, который разрешает обучение в детских садах на языке коренных народов или национальных меньшинств. Реализацию образовательных программ на русском языке по этому закону при этом запретили.