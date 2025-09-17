Ведущий пережил грандиозный провал на красной дорожке и назвал себя идиотом

Радиоведущий Том Сварбрик рассказал, что пришел на красную дорожку с рюкзаком

Британский радиоведущий и журналист Том Сварбрик рассказал о «грандиозном провале», который он пережил на красной дорожке на церемонии «Национальной телевизионной премии» (National Television Awards). Видео об этом он опубликовал в соцсети Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В ролике можно увидеть, что Сварбрик пришел на мероприятие в официальном костюме. При этом журналист по ошибке взял с собой на церемонию рюкзак, который был вынужден все время держать в руках.

«Грандиозный провал на красной дорожке. Это совсем не моя естественная среда. Но, честно говоря, я сам удивлен, насколько сильно я себя опозорил», — прокомментировал видео Сварбрик и назвал себя идиотом. Ведущий также признался, что ему было особенно стыдно за свой вид перед актрисой Элизабет Херли.

