Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:15, 17 сентября 2025Интернет и СМИ

Ведущий пережил грандиозный провал на красной дорожке и назвал себя идиотом

Радиоведущий Том Сварбрик рассказал, что пришел на красную дорожку с рюкзаком
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Британский радиоведущий и журналист Том Сварбрик рассказал о «грандиозном провале», который он пережил на красной дорожке на церемонии «Национальной телевизионной премии» (National Television Awards). Видео об этом он опубликовал в соцсети Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В ролике можно увидеть, что Сварбрик пришел на мероприятие в официальном костюме. При этом журналист по ошибке взял с собой на церемонию рюкзак, который был вынужден все время держать в руках.

«Грандиозный провал на красной дорожке. Это совсем не моя естественная среда. Но, честно говоря, я сам удивлен, насколько сильно я себя опозорил», — прокомментировал видео Сварбрик и назвал себя идиотом. Ведущий также признался, что ему было особенно стыдно за свой вид перед актрисой Элизабет Херли.

Ранее сообщалось, что ирландская телеведущая Элейн Кроули решила приготовить завтрак в прямом эфире утреннего шоу Ireland AM и случайно устроила хаос в студии. Происходящее на кухне довело ее коллег до истерики.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Совет Безопасности соответствует миру 1945 года». Генсек ООН высказался о реформах, конфликте на Украине и ситуации в Газе

    Синоптик рассказала о теплых зимах в Москве

    Названо число получивших прибавку к пенсии в этом году россиян

    Ведущий пережил грандиозный провал на красной дорожке и назвал себя идиотом

    Сотрудники пиццерии занялись сексом на рабочем месте и разозлили клиентов

    Французскому бренду отказали в регистрации товарного знака в России

    Пережившая рак груди актриса снялась в прозрачном топе без бюстгальтера

    На Западе спрогнозировали исход возможной войны НАТО и России

    На Западе допустили причастность сборной Украины к попаданию в организм Мудрика мельдония

    В украинском городе прогремел взрыв

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости