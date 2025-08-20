Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:49, 20 августа 2025Интернет и СМИ

Готовившая завтрак в студии телеведущая устроила хаос в эфире и довела коллег до истерики

Ирландская телеведущая Элейн Кроули случайно выругалась в прямом эфире
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: thesun.co.uk

Ирландская телеведущая Элейн Кроули решила приготовить завтрак в прямом эфире утреннего шоу Ireland AM и устроила хаос в студии. Ее ошибки на кухне довели коллег до истерики, обратило внимание издание The Sun.

В передаче Кроули готовила свое фирменное блюдо — пюре авокадо с лососем и яйцами пашот. Ведущая раскладывала листья салата по тарелкам, когда коллега Сиомха Ни Руарк спросила у нее, переваривала ли она когда-нибудь яйца. «Нет, я переварила яйца. О, черт, я переварила», — случайно выругалась Элейн.

Выходка Кроули рассмешила присутствующих в студии, после чего она принесла извинения зрителям. Вскоре Руарк почувствовала запах гари. «Что-то горит», — сказала она. «Мои тосты!» — воскликнула ведущая, после чего побежала к духовке, из которой шел дым. В ответ ее коллеги залились смехом.

Ранее сообщалось, что ведущий шоу «Доброе утро, Британия» (Good Morning Britain) на телеканале ITV Адиль Рэй устроил переполох из-за заполнившего студию дыма. Он размахивал руками и в шутку кричал «Пожар!».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Раде придумали способ не выводить войска из Донбасса

    Мирный житель и боец самообороны пострадали при массированной атаке на российский регион

    Мужчина пришел с молотком в аэропорт Европы, поджег стойку регистрации и напал на персонал

    Израиль начал наступление на Газу

    Психотерапевт назвала способы побороть апатию и вялость

    Наследник престола высказался по поводу обвинений в изнасилованиях в адрес сына принцессы

    59-летняя Холли Берри опубликовала фото в прозрачном платье без нижнего белья

    Готовившая завтрак в студии телеведущая устроила хаос в эфире и довела коллег до истерики

    В России заметно подешевел ключевой продукт питания

    На Западе восхитились новым фрегатом ВМФ России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости