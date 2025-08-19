Интернет и СМИ
Ведущий телешоу устроил переполох из-за заполнившего студию дыма

Ведущий шоу «Доброе утро, Британия» Адиль Рэй посмеялся над дымом в студии
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: iTV / Daily Mail

Ведущий шоу «Доброе утро, Британия» (Good Morning Britain) на телеканале ITV Адиль Рэй устроил переполох из-за заполнившего студию дыма. На это обратило внимание издание Daily Mail.

Выпуск программы был посвящен боксерскому дебюту телезвезды Джоуи Эссекса. Когда он вошел в студию, раздались звуки боксерского гонга. Также за его спиной выпустили клубы дыма, которые вскоре заволокли помещение.

Рэй начал размахивать руками, чтобы разогнать дым. «Ты видишь нас, Джоуи? Мы здесь, ты видишь нас? Пожар! Пожар!» — пошутил он. Над словами ведущего посмеялась его коллега Кейт Гаррауэй. Эссекс же сам начал помогать ему разгонять дым.

Ранее сообщалось об оплошности, которую совершил британский телеведущий Стивен Малхерн в эфире британского шоу «Крылатая фраза» (Catchphrase) на канале ITV. Он случайно произнес правильный ответ, чем довел участников программы до истерики.

