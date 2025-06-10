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10:48, 10 июня 2025Интернет и СМИ

Оплошность телеведущего довела участников шоу до истерики

Ведущий шоу «Крылатая фраза» Малхерн случайно раскрыл правильный ответ на вопрос
Юлия Герасимова (редактор)

Кадр: ITV

Ведущий шоу «Крылатая фраза» (Catchphrase) на канале ITV Стивен Малхерн случайно раскрыл правильный ответ на вопрос и довел участников программы до истерики. На это обратило внимание издание Independent.

Согласно условиям шоу, игрокам нужно посмотреть ролик и понять, какое известное выражение в нем изображено. В выпуске, в котором Малхерн допустил оплошность, показали, как пирожные с постоянно растущими ценниками проломили крышу здания. Пытаясь подбодрить участников, ведущий сказал: «Цены буквально взлетели до потолка!» Уточняется, что именно эта фраза и была правильным ответом на задание.

После этого телеведущий прикрыл рот, а участники не сразу поверили, что он действительно произнес правильный ответ. Произошедшее сильно насмешило игроков, а Малхерн затем признался, что за 10 лет работы такого ни разу с ним не происходило.

Ранее сообщалось, что ведущий новостей на канале «Би-Би-Си» Мэттью Амроливала из-за технической ошибки почти минуту молчал в прямом эфире. Инцидент произошел, когда в эфире показали ролик другого шоу одновременно с изображением ведущего.

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