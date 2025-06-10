Оплошность телеведущего довела участников шоу до истерики

Ведущий шоу «Крылатая фраза» Малхерн случайно раскрыл правильный ответ на вопрос

Ведущий шоу «Крылатая фраза» (Catchphrase) на канале ITV Стивен Малхерн случайно раскрыл правильный ответ на вопрос и довел участников программы до истерики. На это обратило внимание издание Independent.

Согласно условиям шоу, игрокам нужно посмотреть ролик и понять, какое известное выражение в нем изображено. В выпуске, в котором Малхерн допустил оплошность, показали, как пирожные с постоянно растущими ценниками проломили крышу здания. Пытаясь подбодрить участников, ведущий сказал: «Цены буквально взлетели до потолка!» Уточняется, что именно эта фраза и была правильным ответом на задание.

После этого телеведущий прикрыл рот, а участники не сразу поверили, что он действительно произнес правильный ответ. Произошедшее сильно насмешило игроков, а Малхерн затем признался, что за 10 лет работы такого ни разу с ним не происходило.

Ранее сообщалось, что ведущий новостей на канале «Би-Би-Си» Мэттью Амроливала из-за технической ошибки почти минуту молчал в прямом эфире. Инцидент произошел, когда в эфире показали ролик другого шоу одновременно с изображением ведущего.