15:59, 17 сентября 2025

Мизулина прокомментировала идею Киркорова создать профсоюз артистов

Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)
Фото: Евгений Горбачев / РИА Новости

Глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина прокомментировала слова певца Филиппа Киркорова о том, что у артистов в России должен быть профсоюз. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Надеюсь, что в этом "профсоюзе" каждый из участников будет нести ответственность, если кого-то из них признают иноагентом или членом экстремистского движения ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). "Один за всех, и все за одного"», — заявила глава ЛБИ.

Ранее Филипп Киркоров высказался о скандале, развернувшемся после концерта певца Егора Крида (настоящая фамилия — Булаткин) в «Лужниках». Киркоров подчеркнул, что поддерживает коллегу.

Конфликт Крида и Мизулиной возник после выступления исполнителя на концерте в Москве. Глава «Лиги безопасного интернета» сравнила мероприятие с голой вечеринкой, а также призвала правоохранительные органы проверить концерт. Музыкант в ответ заявил, что не считает танцевальный номер событием, которое способно повлиять на семейные ценности. Мизулина позже обвинила Крида в рекламе казино, связав это с Вооруженными силами Украины. Тот парировал и обозвал ее городской сумасшедшей.

