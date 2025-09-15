Киркоров предложил создать профсоюз артистов

Певец Филипп Киркоров заявил, что у артистов в России должен быть профсоюз

Певец Филипп Киркоров заявил, что у артистов в России должен быть профсоюз. Его цитирует Super.ru в Telegram.

Исполнитель высказался о скандале, развернувшемся после концерта певца Егора Крида (настоящая фамилия — Булаткин) в «Лужниках». Киркоров подчеркнул, что поддерживает коллегу. «Вообще надо массированно друг за друга вступаться. Вот это было бы хорошо. Профсоюз нам нужен, а его нет», — заявил исполнитель.

Ранее Киркоров сравнил скандальный концерт Крида с шоу Мадонны и Элвиса Пресли. Народный артист России назвал коллегу талантливейшим артистом и мастером своего дела.