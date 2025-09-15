Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
13:28, 15 сентября 2025Культура

Киркоров предложил создать профсоюз артистов

Певец Филипп Киркоров заявил, что у артистов в России должен быть профсоюз
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Певец Филипп Киркоров заявил, что у артистов в России должен быть профсоюз. Его цитирует Super.ru в Telegram.

Исполнитель высказался о скандале, развернувшемся после концерта певца Егора Крида (настоящая фамилия — Булаткин) в «Лужниках». Киркоров подчеркнул, что поддерживает коллегу. «Вообще надо массированно друг за друга вступаться. Вот это было бы хорошо. Профсоюз нам нужен, а его нет», — заявил исполнитель.

Ранее Киркоров сравнил скандальный концерт Крида с шоу Мадонны и Элвиса Пресли. Народный артист России назвал коллегу талантливейшим артистом и мастером своего дела.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле заявили о фактической войне НАТО с Россией

    Под Москвой сотня мужчин в черном, в масках и с нашивками вышла на улицы с одной целью

    В России ответили на заявление Зеленского о необходимости встречи с Путиным

    В «Зените» отреагировали на информацию о желании уйти перешедшего в клуб бразильца

    Турция экстрадировала насиловавшего сына российского педофила

    Китай пригрозил странам НАТО из-за России

    «Одноклассники» масштабно обновились

    Силовики провели операцию по поимке прятавшегося в российской школе преступника

    Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе

    Против Пугачевой подали иск на 1,5 миллиарда рублей из-за интервью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости