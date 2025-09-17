На Украине связали нехватку денег на армию с подготовкой к выборам

Железняк: Украинские власти увеличат предвыборные траты вместо выплат военным

Украинские власти в проекте бюджета страны на 2026 год практически не увеличили траты на армию, но подняли расходы на социальные программы и предвыборные инициативы. Документ раскритиковал в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

«Вот такая грустная математика: На различные формы предвыборных раздач слонов (...) выделят больше, чем на увеличение выплат военным. (...) Это же не бюджет воюющей страны, а бюджет выборов. Так что можно позволить себе за счет налогоплательщиков!» — написал он.

Депутат подчеркнул, что расходы на выплаты военным составят 1,143 триллиона гривен, что всего на 17 миллиардов больше, чем в этом году, когда в бюджете уже образовалась дыра в сотни миллиардов гривен. В то же время на закупку и ремонт техники и боеприпасов планируют выделить 678 миллиардов гривен, что на 4,65 миллиарда меньше, чем в 2025 году.

При этом Железняк обратил внимание на то, что украинские власти также планируют в 10 раз увеличить расходы на «стратегические коммуникации, информационную безопасность и меры по евроинтеграции», потратив на них 4 миллиарда гривен.

