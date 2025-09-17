Первую закупленную НАТО у США партию оружия отправили на Украину

Reuters: Первые закупленные НАТО у США вооружения отправили на Украину

Первые партии вооружений, закупленные странами НАТО у США в рамках программы приоритетных потребностей (PURL), уже отправили на Украину. Об этом сообщает Reuters.

«Четыре пакета в рамках механизма программы приоритетных потребностей PURL уже были профинансированы и уже на своем пути», — цитирует агентство представителя Североатлантического альянса на Украине Патрика Тернера.

Ранее американский лидер Дональд Трамп во время общения с журналистами перед вылетом в Великобританию заявил, что Киев находится в очень сложном положении.