02:22, 17 сентября 2025Мир

«У вашей страны серьезные проблемы». Трамп ушел от ответа на вопрос о поставках Patriot Киеву и вновь пообещал остановить конфликт

Трамп заявил о серьезных проблемах у Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Aaron Schwartz / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами перед вылетом в Великобританию заявил, что Украина находится в очень сложном положении.

Украинская журналистка задала главе Белого дома вопрос, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат 17 систем Patriot, анонсированных им в июле. Политик перебил ее и спросил, откуда она, после чего начал говорить о сложностях республики, уйдя от ответа на вопрос о противоракетных комплексах.

Смотрите. Я просто хочу вам сказать: я люблю Украину, я люблю украинский народ. Но у вашей страны серьезные проблемы. Этого никогда не должно было случиться, эта война никогда не должна была случиться

Дональд Трамппрезидент США

Ранее стало известно, что администрация президента США одобрила первый пакет военной помощи Украине, профинансированный союзниками США по НАТО. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, решение было принято после консультаций между Белым домом и руководством НАТО в рамках инициативы PURL (Partners’ Unified Rapid Logistics).

В конце августа Трамп заявлял, что США больше не тратят средства на оказание помощи Украине и не предоставляют ей напрямую военную технику. Он уточнил, что страна израсходовала сотни миллиардов долларов на военные действия между Россией и Украиной.

Трамп вновь пообещал остановить конфликт

В разговоре с украинской журналисткой американский лидер вновь пообещал остановить конфликт, несмотря на сложности в переговорном процессе.

У вашей страны очень серьезные проблемы, но я остановлю это. Я остановил семь войн за последние восемь месяцев

Дональд Трамппрезидент США

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что Дональд Трамп делает все возможное, чтобы остановить конфликт на Украине. «Он унаследовал этот конфликт. И сейчас президент Трамп делает все возможное, чтобы попытаться его прекратить», — сказал дипломат.

Ранее журнал Politico сообщал, что лидеры европейских стран смогли убедить Дональда Трампа изменить свое отношение к России. По их словам, политик готов «заставить» Москву под давлением пойти на переговоры с Киевом по урегулированию конфликта.

Трамп признал сложности в украинском урегулировании

Глава Белого дома признал, что урегулировать конфликт оказалось сложнее, чем он думал. Политик надеялся на более быстрое разрешение ситуации, поскольку он «хорошо знает» президента России Владимира Путина, но это оказалось не так.

Я думал, что это будет легче всего, потому что я знаю Путина. Но оказалось, что нет. Потому что у них чрезвычайная ненависть — между Зеленским и Путиным — чрезвычайная ненависть! Но мы остановим это

Дональд Трамппрезидент США

В этот же день Трамп заявил, что ему придется сесть за стол переговоров с президентами России и Украины, потому что они «ненавидят друг друга». По мнению американского лидера, такая встреча «могла бы принести большие результаты» в урегулировании украинского кризиса.

Госсекретарь США рассказал, что Трамп может вновь встретиться с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке на следующей неделе. Он отметил, что политик провел множество разговоров и с Владимиром Путиным. По словам Рубио, Трамп является единственным в мире лидером, способным одновременно поддерживать контакт с обеими сторонами конфликта на Украине и со странами Европы.

В свою очередь Зеленский поставил Трампу условия для завершения конфликта на Украине. Он заявил, что хочет получить документ, который поддержат США и Европа. Он добавил, что Украине нужны «четкая позиция Трампа» и гарантии безопасности.

