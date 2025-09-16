Трамп ушел от ответа на вопрос о передаче комплексов Patriot Украине

Трамп ушел от ответа на вопрос о передаче 17 ЗРК Patriot Украине

Президент США Дональд Трамп ушел от ответа на вопрос о планах передачи 17 зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Беседуя с журналисткой с Украины, американский политик не стал отвечать на поставленный вопрос, ограничившись общими заявлениями о намерении положить конец конфликту. «Это война, которая никогда не должна была произойти. Страна находится в очень серьезной беде», — заявил Трамп.

Ранее Зеленский поставил Трампу условия для завершения конфликта на Украине. Он заявил, что хочет получить документ, который поддержат США и Европа. Он добавил, что Украине нужны «четкая позиция Трампа» и гарантии безопасности.

Также он отметил, что Киев ожидает от Вашингтона решения по поставкам систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. По словам украинского лидера, по программе США и НАТО под названием PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) на Украину будет поставлено оружие на сумму 3,5 миллиарда долларов.