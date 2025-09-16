Трамп одобрил первый пакет военной помощи Украине

Reuters: Администрация Трампа одобрила первый пакет военной помощи Киеву

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила первый пакет военной помощи Украине, профинансированный союзниками США по НАТО. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Администрация Трампа одобрила первый пакет военной помощи Украине, за который платят союзники», — говорится в материале.

По данным агентства, решение было принято после консультаций между Белым домом и руководством НАТО в рамках инициативы PURL (Partners’ Unified Rapid Logistics).

Уточняется, что летом 2025 года Трамп объявил, что США и европейские страны достигли договоренности о новой схеме оказания военной помощи Украине. Согласно новой схеме, поставки американских вооружения будут оплачиваться государствами Европейского союза.

Ранее Трамп заявил, что США больше не тратят средства на оказание помощи Украине и не предоставляют ей напрямую военную технику. Он уточнил, что страна израсходовала сотни миллиардов долларов на военные действия между Россией и Украиной.