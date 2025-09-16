Рубио анонсировал новую встречу Трампа и Зеленского

Рубио: Трамп может вновь встретиться с Зеленским в Нью-Йорке на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп может вновь встретиться с лидером Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке на следующей неделе. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио, передает РИА Новости.

«[Трамп провел] множество телефонных разговоров с [президентом России Владимиром] Путиным, несколько встреч с Зеленским, в том числе, возможно, [встретится с ним] на следующей неделе в Нью-Йорке», — рассказал он.

По словам Рубио, Трамп является единственным в мире лидером, способным одновременно поддерживать контакт с обеими сторонами конфликта на Украине и со странами Европы. Он отметил, что если США выйдут из переговорного процесса и введут новые антироссийские санкции, то «в мире не останется никого, кто может выступать посредником».

Ранее Рубио высказался об инциденте с дронами в Польше, назвав его «примером того, почему конфликт на Украине должен прекратиться».