Госсекретарь США высказался об инциденте с дронами в Польше

Рубио: Инцидент в Польше — пример того, почему конфликт должен прекратиться

Инцидент с дронами в Польше — это пример того, почему конфликт на Украине должен прекратиться. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает Fox News.

«Это пример того, почему, по мнению президента [США Дональда Трампа], эта война должна закончиться. Войны, как правило, обостряются. Они становятся хуже, а не лучше», — сказал он.

Рубио отметил, что обе стороны конфликта наносят удары беспилотниками по целям, находящимся вдалеке от фронта, но эти атаки не оказывают практически никакого влияния на ситуацию на линии соприкосновения.

В ночь на 10 сентября неизвестные беспилотники пересекли польскую границу. По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, всего было обнаружено 19 дронов, значительная часть которых прилетела с территории Белоруссии.

В Министерстве обороны России заявили, что поражение объектов на территории Польши российскими военными не планировалось, целями являлись объекты на западе Украины.