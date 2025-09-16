Трамп назвал условие проведения встречи Путина и Зеленского

Трамп заявил, что ему придется сесть за стол переговоров с Путиным и Зеленским

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что ему придется сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским, потому что они «ненавидят друг друга». Об этом сообщает Bloomberg TV.

«Знаете, эти два человека — Путин и Зеленский — ненавидят друг друга. Похоже, что придется сесть вместе с ними за стол переговоров», — назвал американский лидер условие для встречи глав России и Украины.

По мнению Трампа, такая встреча «могла бы принести большие результаты» в урегулировании украинского кризиса.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на то, что возможные переговоры Путина и Зеленским окажутся бесполезными без предварительной подготовки. Он подчеркнул, что Москва настаивает на тщательной подготовке к встрече на высшем уровне.