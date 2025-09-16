В США заявили о действиях Трампа ради завершения конфликта на Украине

Рубио: Трамп делает все возможное, чтобы завершить конфликт на Украине

Американский лидер Дональд Трамп делает все возможное, чтобы остановить конфликт на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News.

«Он унаследовал этот конфликт. И сейчас президент Трамп делает всё возможное, чтобы попытаться его прекратить», — сказал Рубио.

Ранее журнал Politico сообщал, что лидеры европейских стран смогли убедить Дональда Трампа изменить свое отношение к России. По их словам, хозяин Белого дома готов «заставить» Москву под давлением пойти на переговоры с Киевом по урегулированию конфликта. Также, как указал один из европейских дипломатов, американский лидер готов на ввод новых санкций в отношении России.