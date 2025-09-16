Трамп указал на очень серьезные проблемы на Украине

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами перед вылетом в Великобританию заявил, что Украине находится в очень сложном положении. Его слова приводит РИА Новости.

Украинский журналист задал Трампу вопрос, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат 17 систем Patriot, анонсированных им в июле. В ответ на это американский президент указал на очень серьезные проблемы на Украине.

«У вашей страны серьезные проблемы. Этого никогда не должно было случиться, этой войны никогда не должно было быть», — подчеркнул он.

Кроме того, глава США выразил готовность приложить усилия к прекращению конфликта на Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поставил Трампу условия для завершения конфликта на Украине. Он заявил, что хочет получить документ, который поддержат США и Европа. Он добавил, что Украине нужны «четкая позиция Трампа» и гарантии безопасности.