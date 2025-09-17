Мир
01:15, 17 сентября 2025

В Британии допустили ужасающие провокации со стороны Европы в отношении России

Экс-разведчик Ледвидж: Европа пойдет на ужасающие провокации против России
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Западная Европа находится в уязвимом положении, поэтому она, вероятно, пойдет на различные провокации против России, чтобы вынудить Вашингтон вступить в прямое противостояние с Россией. Таким мнением поделился бывший британский разведчик Фрэнк Ледвидж в эфире YouTube-канала UATV English.

«Они [США] не будут вмешиваться и подвергать опасности своих военнослужащих из-за Украины или даже из-за Западной Европы, если только не произойдет что-то вопиющее. Разного рода провокации будут продолжаться, например, террористические акты», — считает аналитик.

При этом он допустил, что в будущем провокации будут становиться более ужасающими. Ледвидж отметил, что сама Европа противостоять России в одиночку сейчас не может из-за состояния своих армий.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин счел провокацией инцидент с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в Польше.

    

