Экс-разведчик Ледвидж: Европа пойдет на ужасающие провокации против России

Западная Европа находится в уязвимом положении, поэтому она, вероятно, пойдет на различные провокации против России, чтобы вынудить Вашингтон вступить в прямое противостояние с Россией. Таким мнением поделился бывший британский разведчик Фрэнк Ледвидж в эфире YouTube-канала UATV English.

«Они [США] не будут вмешиваться и подвергать опасности своих военнослужащих из-за Украины или даже из-за Западной Европы, если только не произойдет что-то вопиющее. Разного рода провокации будут продолжаться, например, террористические акты», — считает аналитик.

При этом он допустил, что в будущем провокации будут становиться более ужасающими. Ледвидж отметил, что сама Европа противостоять России в одиночку сейчас не может из-за состояния своих армий.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин счел провокацией инцидент с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в Польше.