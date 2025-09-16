Володин высказался об инциденте с БПЛА в Польше

Спикер Госдумы Вячеслав Володин счел провокацией инцидент с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в Польше. Своим мнением он поделился с коллегами в нижней палате российского парламента, передает ТАСС.

По словам председателя Госдумы, беспилотники могли быть запущены в Польшу с территории Украины. «Прилетели незаряженные все. Почему? Потому что провокация. На большее духу не хватило», — заявил Володин, комментируя ситуацию в ходе пленарного заседания.

Он добавил, что в европейских странах часто придумывают «пугалки». Произошедшее в Польше можно отнести к одной из них, уверен спикер Думы.

Володин подчеркнул, что Россия никогда не начинала войн, а всегда только защищалась.

10 сентября стало известно, что неизвестные беспилотники пересекли границу Польши. По данным премьер-министра страны Дональда Туска, всего было обнаружено 19 дронов, значительная часть которых прилетела с территории Белоруссии.

В свою очередь белорусский президент Александр Лукашенко заверил, что оказавшиеся в Польше устройства не были запущены с территории республики.