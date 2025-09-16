Лукашенко рассказал о беспилотниках в Литве и Польше

Лукашенко: Белоруссия не имеет отношения к дронам, залетевшим в Литву и Польшу

Белоруссия не имеет никакого отношения к беспилотникам, которые залетают в Польшу или Литву. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «БелТа».

Об это он заявил на церемонии вручения государственных наград.

Ранее Лукашенко заявил о готовности помогать развитию Херсонской области. «Впереди у нас большой объем работы. Вы должны знать, что мы всячески будем способствовать развитию вашей области. Настолько, насколько мы это сможем», — сказал он.

До этого белорусский лидер сообщил, что недружественная политика западных стран по отношению к России и Белоруссии перерастает в агрессивную. Он также отметил, что у Минска есть все необходимое, чтобы нанести возможному агрессору неприемлемый ущерб