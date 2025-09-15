Бывший СССР
Лукашенко заявил о готовности помогать развитию Херсонской области

Лукашенко: Белоруссия готова помогать развитию Херсонской области
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики готовы всячески помогать развитию Херсонской области. Его слова передает БелТА.

«Впереди у нас большой объем работы. Вы должны знать, что мы всячески будем способствовать развитию вашей области. Настолько, насколько мы это сможем», — сказал он.

Ранее Лукашенко заявил, что недружественная политика западных стран по отношению к России и Белоруссии перерастает в агрессивную. Он также отметил, что у Минска есть все необходимое, чтобы нанести возможному агрессору неприемлемый ущерб.

До этого Лукашенко выразил готовность приехать к соседям на тракторе. Он добавил, что Минск спокойно реагирует на шаги по минированию границы со стороны Польши, поскольку противопехотные мины — это оборонительное оружие.

    Все новости