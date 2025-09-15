Лукашенко высказался о политике стран Запада в отношении Белоруссии и России

Лукашенко: Политика Запада по отношению к Белоруссии перерастает в агрессивную

Недружественная политика западных стран по отношению к России и Белоруссии перерастает в агрессивную. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко в интервью журналу «Разведчик».

«Под эту марку НАТО спешно вооружает Европу, а Польша и страны Балтии в угоду своим хозяевам выдумывают якобы защитные меры. Одна из них — выход из Оттавской конвенции и минирование границы с Белоруссией», — прокомментировал он.

Белорусский лидер также отметил, что у Минска есть все необходимое, чтобы нанести возможному агрессору неприемлемый ущерб. «Если перейдут от слов к делу — мало не покажется», — предупредил Лукашенко.

В этом же интервью президент республики высказался о минировании польской границы.Он добавил, что Минск спокойно реагирует на шаги по минированию границы со стороны Польши, поскольку противопехотные мины — это оборонительное оружие.