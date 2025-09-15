Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:37, 15 сентября 2025Бывший СССР

Лукашенко высказался о политике стран Запада в отношении Белоруссии и России

Лукашенко: Политика Запада по отношению к Белоруссии перерастает в агрессивную
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Sputnik / Sergey Bobylev / Pool / Reuters

Недружественная политика западных стран по отношению к России и Белоруссии перерастает в агрессивную. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко в интервью журналу «Разведчик».

«Под эту марку НАТО спешно вооружает Европу, а Польша и страны Балтии в угоду своим хозяевам выдумывают якобы защитные меры. Одна из них — выход из Оттавской конвенции и минирование границы с Белоруссией», — прокомментировал он.

Белорусский лидер также отметил, что у Минска есть все необходимое, чтобы нанести возможному агрессору неприемлемый ущерб. «Если перейдут от слов к делу — мало не покажется», — предупредил Лукашенко.

В этом же интервью президент республики высказался о минировании польской границы.Он добавил, что Минск спокойно реагирует на шаги по минированию границы со стороны Польши, поскольку противопехотные мины — это оборонительное оружие.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ лишились спутниковой связи Starlink по всей линии фронта. Что произошло?

    Российский фондовый рынок упал

    Появились подробности о состоянии найденных родителями отравившихся российских школьниц

    76-летняя женщина поссорилась с соседом из-за кошки и выстрелила ему в лицо из ракетницы

    В США задержали двух мужчин за попытку подрыва журналистов

    КНДР уличили в попытке атаковать Южную Корею с помощью ИИ

    Лукашенко высказался о политике стран Запада в отношении Белоруссии и России

    Вице-президент США проведет шоу погибшего соратника Трампа

    55-летняя Кэтрин Зета-Джонс пришла на премию в полупрозрачном платье без бюстгальтера

    Названы неочевидные признаки сексуальной химии между людьми

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости