Лукашенко выразил готовность приехать к соседям на тракторе

Лукашенко заявил, что готов приехать на тракторе ко всем, кто ждет

У Белоруссии нет планов пересекать границы соседей без приглашения, но к тем, кто ждет, всегда готовы приехать на тракторе. Так сообщения о минировании польской границы прокомментировал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС.

«У нас нет планов переходить границы соседей без приглашения. Мы готовы дружить и сотрудничать со всеми, кто этого искренне хочет. Идем туда, где нас ждут, но идем не на танках, а на тракторах», — заявил белорусский лидер.

Он добавил, что Минск спокойно реагирует на шаги по минированию границы со стороны Польши, поскольку противопехотные мины — это оборонительное оружие.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что республика намерена полностью закрыть границу с Белоруссией 11 сентября. По его словам, причиной такого шага стали совместные российско-белорусские военные учения «Запад-2025».