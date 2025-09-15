Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:17, 15 сентября 2025Бывший СССР

Лукашенко выразил готовность приехать к соседям на тракторе

Лукашенко заявил, что готов приехать на тракторе ко всем, кто ждет
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Sergey Bobylev / Reuters

У Белоруссии нет планов пересекать границы соседей без приглашения, но к тем, кто ждет, всегда готовы приехать на тракторе. Так сообщения о минировании польской границы прокомментировал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС.

«У нас нет планов переходить границы соседей без приглашения. Мы готовы дружить и сотрудничать со всеми, кто этого искренне хочет. Идем туда, где нас ждут, но идем не на танках, а на тракторах», — заявил белорусский лидер.

Он добавил, что Минск спокойно реагирует на шаги по минированию границы со стороны Польши, поскольку противопехотные мины — это оборонительное оружие.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что республика намерена полностью закрыть границу с Белоруссией 11 сентября. По его словам, причиной такого шага стали совместные российско-белорусские военные учения «Запад-2025».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ лишились спутниковой связи Starlink по всей линии фронта. Что произошло?

    Российский фондовый рынок упал

    Появились подробности о состоянии найденных родителями отравившихся российских школьниц

    76-летняя женщина поссорилась с соседом из-за кошки и выстрелила ему в лицо из ракетницы

    В США задержали двух мужчин за попытку подрыва журналистов

    КНДР уличили в попытке атаковать Южную Корею с помощью ИИ

    Лукашенко высказался о политике стран Запада в отношении Белоруссии и России

    Вице-президент США проведет шоу погибшего соратника Трампа

    55-летняя Кэтрин Зета-Джонс пришла на премию в полупрозрачном платье без бюстгальтера

    Названы неочевидные признаки сексуальной химии между людьми

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости