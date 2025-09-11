Мир
15:02, 11 сентября 2025Мир

В МИД России объяснили закрытие Польшей границы с Белоруссией

Захарова: Польша закрыла границу, чтобы поляки не увидели жизнь Белоруссии и РФ
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Agnieszka Sadowska/ Agencja Wybo / Reuters

Польша закрыла границу, чтобы поляки своими глазами не увидели жизнь в Белоруссии и России. Решение Варшавы объяснила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

Она подчеркнула, польские власти продолжают окормлять своих граждан и рассказывают, почему Россия плохая, однако это сделать невозможно.

«Вот границу уже начали закрывать для своих граждан — уже не для нас, для своих граждан. Лишь бы только их граждане не видели своими собственными глазами, как живут Белоруссия, Россия», — отметила дипломат.

По ее словам, она боится, как бы власти Польши «не перешли к выкалыванию глаз собственных граждан, которые собираются в Россию».

Ранее премьер-министр страны Дональд Туск объявил, что Польша намерена полностью закрыть границу с Белоруссией 11 сентября. Причиной такого шага, по словам политика, стали совместные военные учения Белоруссии и России «Запад-2025».

Глава польского МВД Марчин Кервиньский заверил, что Польша откроет границу с Белоруссией, когда будет уверена в отсутствии угроз для своих граждан со стороны соседнего государства. Он уточнил, что граница будет закрыта в ночь на 12 сентября.

