Польша назвала условие открытия границы с Белорусией

Кервиньский: Польша откроет границу с Белоруссией, когда не будет угрозы

Польша откроет границу с Белоруссией, когда будет уверена в отсутствии угроз для своих граждан со стороны соседнего государства. Об этом заявил глава польского МВД Марчин Кервиньский на своей странице в социальной сети X.

Он уточнил, что издал распоряжение о полном закрытии пограничных переходов с Белоруссией согласно заявлению премьер-министра Польши Дональда Туска.

«Переходы будут открыты только тогда, когда мы будем на 100 процентов уверены, что нет никакой угрозы для польских граждан», — сообщил глава МВД Польши.

Уточняется, что граница будет закрыта в ночь на 12 сентября.

Ранее Туск заявил, что решение о закрытии границы с Белоруссией было принято в связи с совместными военными учениями Белоруссии и России «Запад-2025». Также будет закрыт погранпереход на железной дороге.