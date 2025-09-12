Президент Белоруссии Лукашенко признался в страшной любви к картошке

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с жителями Минска признался в страшной любви к картошке. Его слова приводит БелТА.

«Я страшно люблю. Вчера согрешил, съел», — сказал он. Перед этим белорусский лидер получил в подарок от юной художницы из Минска свой портрет и поинтересовался у нее, любит ли девушка картофель.

Президент Белоруссии также подчеркнул, что нового урожая картофеля в Белоруссии достаточно, чтобы не допустить его дефицита в магазинах. По словам главы государства, были увеличены посевные площади под картофель.